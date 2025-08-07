El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
RC

Jumilla como lección y paradoja

El rechazo de la tradición religiosa supone renunciar a fuentes que generan 'pueblo', sin el cual las democracias no tienen más salida que la manipulación de conciencia

Luis Argüello

Presidente de la Conferencia Episcopal

Jueves, 7 de agosto 2025, 19:31

La propuesta en Jumilla de una moción sobre «la defensa de los usos y costumbres del pueblo español frente a las prácticas culturales foráneas como ... la Fiesta del Cordero» y «la modificación del Reglamento de uso y funcionamiento de instalaciones deportivas municipales» ha dado pie a un torrente de reacciones. La Conferencia Episcopal (CEE) se ha unido a la postura de la Comisión islámica española que critica la moción aprobada en Jumilla fundando su rechazo en la Constitución española y la Declaración Universal de los Derechos Humanos que reconocen la libertad religiosa y de culto, tanto en público como en privado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Perros, drones y policías de Valladolid se suman a la búsqueda de la desaparecida el lunes
  2. 2

    El profesor que enseñó a amar la literatura
  3. 3

    Retienen a un menor en la piscina de Canterac por tocar el culo a una niña
  4. 4 Detenidos por robar y realizar tocamientos a una persona sin hogar en un cajero de Valladolid
  5. 5

    Nuevo incendio en la zona en la que se ubica el mayor vertedero ilegal de Valladolid
  6. 6

    Valladolid se adentra en lo peor de la ola calor: alerta naranja y 39 grados durante seis días
  7. 7

    Tres disparos, un cadáver ensangrentado y un crimen sin resolver en Medina del Campo
  8. 8

    «Nos prohíben el campo de fútbol para dos fiestas musulmanas al año; no tiene sentido»
  9. 9 Muere una mujer de 59 años tras ser atropellada en Madrid mientras sacaba cosas de su maletero
  10. 10 Mazas, destornilladores y el cesto del pan para saquear estancos de Burgos en tres minutos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Jumilla como lección y paradoja

Jumilla como lección y paradoja