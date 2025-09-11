El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Activistas protestan durante la contrarreloj de La Vuelta en Valladolid. Rodrigo Ucero

Contra el reloj y la decencia

«No solamente es compatible estar a la vez contra Hamás y contra Netanyahu, sino que es la única opción moralmente aceptable»

José F. Peláez

José F. Peláez

Valladolid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 22:06

A mí me parece muy bien que la gente se manifieste. Me parece muy bien incluso que la gente se manifieste en solidaridad con Palestina, ... aunque no hayamos visto en toda la vida a esos mismos defender a las víctimas del terrorismo en el País Vasco o a los demócratas de Venezuela. Pero nunca es tarde para venirse al lado correcto. Porque que ya no cabe ninguna duda de que lo que está haciendo el gobierno de Netanyahu es una barbaridad y hasta los que tradicionalmente hemos defendido a Israel –que son tan refugiados como los palestinos– nos vemos obligados a bajarnos del barco escandalizados ante esta ignominia. Por todo ello, cualquier muestra de solidaridad con las víctimas de Gaza merece la pena. Porque, antes que cualquier otra cosa, somos seres humanos. Y sobre todos los católicos tenemos una especial sensibilidad por el dolor ajeno. En eso nos diferenciamos de los comunistas, de sus purgas y de esa romántica querencia que tienen al Holodomor. Por eso yo celebro que ayer hubiera en Valladolid cientos de comunistas –es un decir, por supuesto ni había cientos ni han leído una sola palabra de comunismo– reivindicando los derechos humanos en las calles; es un gran paso para toda la sociedad que los comunistas abracen ciertos conceptos y se pasen al lado bueno, que es el de la democracia y los derechos humanos, el de la primacía de la Ilustración y la libertad frente a esa oscuridad criminal y tercermundista que les atrae inexorablemente, como la luz a las polillas.

Contra el reloj y la decencia