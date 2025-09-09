Israel intenta asesinar a la cúpula de Hamás en Qatar cuando negoaciaba la última propuesta de Trump

Israel extiende su pulso contra Hamás a Qatar, donde ha lanzado un «ataque preciso» contra la cúpula política del grupo islamista en el exilio. El ... ejército ha confirmado una operación contra unos líderes a quienes acusa de «dirigir las operaciones terroristas, ser directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre y manejar la guerra contra Israel» desde su cuartel general en Doha. Los dos grandes dirigentes alcanzados en el ataque fueron Khalil Al Khaya y Zafer Jabarin, responsables del equipo negociador, que estarían discutiendo la última propuesta enviada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para alcanzar un acuerdo integral en Gaza, recogió la prensa árabe.

Fuentes de seguridad citadas por 'The Jerusalem Post' indicaron que la operación contaba con la luz verde de Estados Unidos. «Atacamos a los líderes de Hamás en Qatar, incluyendo a Khalil Al Hayya y Jabari. Estamos a la espera de los resultados del ataque. Existe consenso entre los líderes políticos y de seguridad», apuntaron las mismas fuentes. En el entorno islamista se señala que el número de líderes asesinados todavía no se conoce.

Las autoridades de Qatar denunciaron el «cobarde» ataque israelí y dijeron que se trata de una «violación flagrante de la ley internacional» y un nuevo intento del Estado hebreo de «socavar la esperanza de paz» y «prolongar la guerra». En los dos últimos años Israel ha logrado asesinar a líderes de Hamás en el extranjero como Ismael Haniye, en Irán, o Saleh Al Arouri, en Líbano, pero es la primera vez que intenta un asesinato en Qatar. El pequeño reino, que en el pasado también acogió la oficina de los talibanes, se había convertido en el punto de contacto y negociación con los islamistas y fue clave para las dos treguas anteriores.