Muerte por pereza

España muere de exceso de presente. Ha mudado de –si alguna vez lo fue– un proyecto con sus variables, sus aspiraciones diversas, sus resquemores, pesadumbres ... o desasosiegos, a un cúmulo de zanjas que separa cualquier territorio en dos, limita cualquier debate a sucesiones de diatribas que extirpan los matices, restringe al blanco o negro toda gama de colores. Ha dejado de ser más o menos múltiple para advenirse en dos: la una y las demás. Dos que en esta coyuntura aglutinan por resignación. Por hastío. Sus afanes pendulean entre el acabar con el otro –lo llamen ahora 'sanchismo', antes 'zapaterismo' o, incluso, pese a las tan interesadas como olvidadizas loas del presente, 'felipismo'– y el evitar que el otro del otro se encarame en un poder político desde el que, se teme, podría encarnar sus aspiraciones homogeneizadoras.

España muere de agotamiento, pero no de una legislatura, de un ciclo histórico. Si existe solución, pasa por un reinicio. En el proceso se ha completado la capitidisminución de la democracia. Los partidos políticos –si alguna vez lo hicieron– ni 'expresan el pluralismo político' ni 'son instrumento político para la participación' como dispone la Constitución en la que sus dirigentes tanto se amparan. De antemano, el modelo, mediante la trampa de las pequeñas circunscripciones, contrae el número de alternativas, tergiversa la representación –no miren a la periferia, UCD/AP/PP y PSOE obtienen más por menos– y lamina la pluralidad. Con la asunción del 'callar para ganar', el ansia de unidad/uniformidad de las organizaciones políticas, se canceló cualquier posibilidad de fiscalización interna. Cantamos bingo: desdemocratización y vaciamiento, causa y efecto o efecto y causa.

España muere de pereza. En las ficticias controversias rematadas con el 'y tú más', los contendientes requieren el apoyo electoral con el argumento de 'ellos son peores'. Sin espacio para la propuesta de fondo. Endogamia de la política, políticos que hablan de políticos. Permítanme el símil escatológico: sobrellevo mi cáncer a la par que una fisura anal me atormenta. Mientras no me vea morir –y de momento no parece–, me paso el día pendiente del culo.