El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EP

'Sánchez, fuera de juego'

Decisiones con enfrentamiento directo con la actual administración Trump, con Israel y también con sus socios y aliados europeos

Javier Fernández Arribas

Javier Fernández Arribas

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:01

Desde hace demasiado tiempo, ya dos años –los que han transcurrido tras las elecciones generales del 23 de julio de 2023–, Pedro Sánchez ha mantenido ... una política exterior que apenas responde a los verdaderos intereses de España; se enfoca mucho más a sus ambiciones personales y partidistas de mantenerse en el poder. En esa estrategia, algunas decisiones se enmarcan en el objetivo evidente de rebañar votos por la extrema izquierda de cara a una más o menos próxima cita electoral, en la que la táctica del miedo a la ultraderecha demuestre su agotamiento y la corrupción conlleve su castigo y el recurso sea presentarse como el gran líder de la izquierda internacional en detrimento de Sumar y Podemos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Encuentran sin vida al vecino desaparecido hace una semana en Camporredondo
  2. 2

    «No teníamos pensado comprar una casa, pero vimos el anuncio y en una semana era nuestra»
  3. 3

    Los incendios de León obligan a evacuar dos pueblos de Palencia
  4. 4

    Dos incendios afectan a la provincia de Segovia esta madrugada
  5. 5

    Valladolid tiene 116 pueblos donde más de la mitad de sus casas están vacías casi todo el año
  6. 6

    Los vecinos de Pilarica alzan la voz contra las obras de la tercera vía: «En mi casa tiembla hasta la caldera»
  7. 7

    Las quejas por ruidos alcanzan la mayor cifra en los últimos cuatro años en Valladolid
  8. 8 El incendio de Barniedo avanza y evacúa tres localidades: «Esto es un paraíso y ahora es un infierno»
  9. 9

    El funeral civil de Lambán en su pueblo natal reúne a rivales políticos
  10. 10 La discusión por el alquiler acaba con agresiones mutuas con un cuchillo y un vaso de cristal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla 'Sánchez, fuera de juego'

&#039;Sánchez, fuera de juego&#039;