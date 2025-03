Mi ciudad, Cáceres, está rodeada de llanuras, pero tiene una montaña que, como es única, se ha convertido en topónimo: La Montaña. Esto provoca equívocos ... entre los forasteros, a quienes decimos que vamos a La Montaña y creen que viajaremos a los Pirineos o a los Alpes, pero no, simplemente subiremos a la nuestra, a la exclusiva, a La Montaña. Yo asciendo a ella cada tarde y lo hacía escuchando música. Conectaba con Spotify y disfrutaba de baladas románticas y rock para puretas. Pero se acabó. Desde hace cosa de un año, he de subir a La Montaña en silencio porque mi mujer escucha crímenes y no hay música.

Al principio, me pareció algo raro y pasajero. Además, tampoco pasa nada por escuchar algún asesinato de vez en cuando. El problema es que ha pasado un año y mi mujer no se desengancha de 'Las fronteras de la muerte', 'Dossier negro', 'Asesinas 18' o 'Mujeres criminales'. Llegué a preocuparme, sospeché que igual estaba enloqueciendo y acabé preguntándome si no estaría preparando un crimen perfecto con su víctima al otro lado de la cama.

Una tarde, me comentó que las esposas de esos podcasts negros y criminales envenenan a sus maridos con anticongelante de coche en pequeñas dosis. Desde entonces, todas las comidas me saben raras, como a motor diésel. Comenté el caso con un amigo de confianza y me tranquilizó. «No te preocupes, me dijo, mi mujer es fan de los relatos criminales de 'Ígor El Ruso' y de 'Elena en El País de los Horrores'. Ahora les ha dado por ahí». No crean que me ha tranquilizado ese «por ahí». Me salva que mi suegra come en casa, así que antes de tomar bocado, le digo: «Prueba, prueba, ya verás qué rico». La observo y si no se pone lívida, como.