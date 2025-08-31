El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Paraje quemado en la zona de las Médulas. L. Sopena-EP

Caos frente a los incendios

No podemos permitir que la 'burrocracia' y la guerra política sigan condicionando la seguridad de los ciudadanos. Los bomberos exigimos medidas inmediatas, coordinación real

Israel Naveso. Presidente de la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales

Domingo, 31 de agosto 2025, 08:31

Los trágicos incendios de este verano han vuelto a poner de manifiesto lo que los bomberos venimos advirtiendo desde hace años: la absoluta descoordinación entre ... los distintos servicios de emergencia y la falta de una respuesta unificada ante catástrofes que amenazan directamente la seguridad y protección tanto del medio ambiente como de la ciudadanía. Y es que, más allá de las llamas, lo que quema es la ineficacia de un sistema político que bloquea herramientas esenciales para proteger y salvar vidas.

