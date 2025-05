El gusto de agradar

Comenta Compartir

Por mucho que lo intentemos, no llegamos a concluir nada firme ni seguro sobre la disposición temperamental de los mortales. Unas veces los creemos hoscos, ... displicentes e incluso violentos o muy violentos, mientras que otras, más positivas, damos cuenta de una común simpatía, generosidad y ganas de agradar por encima de todo. Si me guío por mi experiencia personal, diría que las fuerzas están bastante igualadas y las personas afables me resultan tan numerosas como las ceñudas y hurañas. Quizá mi impresión no fuera tan optimista si se me preguntara sobre la abundancia de sujetos egoístas o cargantes, que juzgo como una especie inextinguible y dominante.

Llama la atención, en cualquier caso, la infinidad de miembros desabridos de la comunidad que sucumben a la tentación de mostrarse desagradables. De inmediato nos preguntamos sobre la causa que los empuja a esta oscura actitud, que a primera vista es más costosa y forzada que la amabilidad natural. Observaba al respecto hace unos días, entre estación y estación del metro madrileño, la cara de los viajeros y me sorprendía el gran número de fisonomías que anunciaban aspereza y resentimiento. Como si todos los viajeros estuvieran enfadados con el mundo o, al menos, con la capital de España. Soy de los que creen que esta actitud arisca o potencialmente agresiva responde a un síndrome carencial que nos identifica como seres humanos. Al venir al mundo carecemos de todo. Nacemos desvalidos y sometidos a una indefensión y desamparo absolutos. Quedamos sujetos a un abandono del que solo nos rescata la solicitud de quien nos cuida, consuela y amamanta. Es lógico pensar, por lo tanto, que para salvarse de tan cruda indigencia a unos les tocan las cartas buenas y a otros las malas. Los primeros se sostienen en compañía de unos padres sanos, de vida interior afectuosa y bien nutrida de aspiraciones y deseos. Padres que, sin ausencias prolongadas, ni grandes oscilaciones emocionales, ni profundas crisis personales, acompañan nuestro crecimiento y van abriendo la puerta por donde saben que escaparemos y les daremos la espalda. Los segundos, menos afortunados, reciben atenciones precarias y padecen de los efectos de un amor escaso o, lo que resulta peor, dispensado a saltos incoherentes. El poco afecto que por lo demás llega a los interesados es de mala calidad o ausente. Con todo, los agraciados, los que han recibido lo necesario, se sienten deudores con la vida y sus congéneres. Viven en deuda con los demás, se muestran contentos y se presentan inevitablemente ante la gente con ganas de agradar. Intuyen que con esa actitud no hacen sino devolver lo recibido, al tiempo que, astutamente y gracias a su cordialidad, siguen despertando la simpatía del prójimo y la ayuda que prolonga el buen acogimiento original. No nos cuesta mucho añadir que, como deudores apercibidos, se incorporan a la moral y a las leyes de la restitución y la hospitalidad. En cambio, los desafortunados en el reparto, viven como acreedores insaciables, condenados a reclamar de por vida y sin ton ni son lo no recibido de la familia o mal asumido por su parte. Su destino consiste en ponerle al mundo mala cara y ampliar así con su gesto la población que se siente rechazada y amargada. Se regodean sintiéndose víctimas y comportándose como potenciales victimarios de quienes los acompañan. Se erigen, igualmente, en personas condenadas a no saber acercarse al corazón ajeno sin herirlo o romperlo, como si en el camino de la vida hubieran perdido la delicadeza y el buen hacer de los sentimientos. Y se convierten, a la postre, en sujetos obligados a repetir con sus hijos lo mismo que han hecho con ellos. Con antigua pero arraigada mentalidad, solía comentar mi madre cuando veía salir a sus hijos descamisados y con mala traza, que de joven uno se arregla para agradar y de mayor para no desagradar. Hay algo en esa enseñanza que nos obliga a sonreir y,en el peor de los casos, a retirarnos lo antes posible de las malas compañías para no refunfuñar.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión