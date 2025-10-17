El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
M. Manzano
Crónicas del manicomio

Amar por miedo

«Cuando todos los peligros se ciernen sobre nosotros, cuando necesitamos brazos que nos sostengan y alimento que nos nutra, la madre es la primera que acude a calmar nuestros lamentos»

Fernando Colina

Fernando Colina

Valladolid

Viernes, 17 de octubre 2025, 07:22

Comenta

No son la familia Telerín, aunque también Eros, Afrodita, Isis, Krishna, Jesús. Dioses del amor, todos ellos, en cuya ayuda confiamos para convivir pacíficamente entre ... nosotros, unir las vidas y disfrutar de nuestros cuerpos. Sin embargo, las fuentes del amor no siempre son tan sagradas como creemos. Vistos de cerca, los fundamentos del amor son profanos y, probablemente, si no tan altos sí son más profundos que los divinos. A los dioses les atrae la superficie y sobrevolar el destino de los humanos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un motorista en un choque frontal con un camión en la N-122 en Sardón
  2. 2

    Espectacular incendio de un vehículo que ha circulado en llamas por una calle de Valladolid
  3. 3

    El joven francés que fue asesinado de un navajazo tras una pelea en una discoteca
  4. 4 Todo lo que sabemos de la boda de Stella Banderas, que se celebrará el sábado en Valladolid
  5. 5 Castilla y León publica los domingos y festivos de apertura de comercios en 2026
  6. 6

    Suspenden un taller de terapias pseudosanitarias programado en el centro de mayores de Delicias
  7. 7

    El jurado declara culpable de asesinato con premeditación al vallisoletano que mató a su expareja en Bruselas
  8. 8

    Un brote de salmonela en una residencia de Peñafiel deja varios ancianos ingresados
  9. 9

    Marc Valiente, el central que sangraba con el Pucela en la UVI
  10. 10 Muere la exdiputada e histórica feminista del PSOE Carlota Bustelo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Amar por miedo

Amar por miedo