Ibarrola
Crónicas del manicomio

El trauma

«Las configuraciones frágiles, vulnerables o dañadas, como concurren en todas las formas de locura, se consideraque han sufrido abusos directos o carencias emocionales básicas en épocas muy tempranas»

Fernando Colina

Fernando Colina

Valladolid

Viernes, 10 de octubre 2025, 07:13

Comenta

Muchos profesionales achacan a traumas emocionales la mayor parte de los sufrimientos y desórdenes psíquicos. Otros muchos, hoy numerosísimos, confían ante todo en los factores ... biomédicas del malestar. Consideran que es la dopamina, en mayor o menor volumen, la que está en el origen de la angustia, las depresiones y los delirios. Hay también un grupo, en general más erudito, que recurre a modelos psicoanalíticos para justificar los desequilibrios edípicos. Por último, con un peso cada vez mayor, se manifiestan quienes atribuyen a causas sociales, como el poder abusivo, la marginación o la segregación, las perturbaciones de algunos individuos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

