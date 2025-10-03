El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

«Esta esclavitud ante el sensacionalismo o el populismo puede entenderse como una pérdida de pudor político, que es el escándalo del momento. Y el mayor peligro»

Fernando Colina

Fernando Colina

Valladolid

Viernes, 3 de octubre 2025, 07:24

El pudor es la antesala de la vergüenza. Es un aviso a la conciencia, una advertencia para que nos vistamos o nos disfracemos. El pudor ... siempre tiene que ver con la ropa y el secreto. No se conoce ninguna cultura que permita ir al desnudo completo. Todas, hasta las indígenas que viven más destapadas, llevan su taparrabos, su tanga o su pene estuchado. Adán y Eva apenas descubrieron el pudor se taparon con una hoja de higuera y se ocultaron de Dios al oír sus pasos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

