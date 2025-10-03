El pudor
«Esta esclavitud ante el sensacionalismo o el populismo puede entenderse como una pérdida de pudor político, que es el escándalo del momento. Y el mayor peligro»
Valladolid
Viernes, 3 de octubre 2025, 07:24
El pudor es la antesala de la vergüenza. Es un aviso a la conciencia, una advertencia para que nos vistamos o nos disfracemos. El pudor ... siempre tiene que ver con la ropa y el secreto. No se conoce ninguna cultura que permita ir al desnudo completo. Todas, hasta las indígenas que viven más destapadas, llevan su taparrabos, su tanga o su pene estuchado. Adán y Eva apenas descubrieron el pudor se taparon con una hoja de higuera y se ocultaron de Dios al oír sus pasos.
El pudor nos defiende de la vergüenza, de la sensación de haber sido descubiertos en falta o en pecado. Constituye una barrera moral que anima al recato y evita la humillación que sentimos cuando nos avergonzamos. En la época de la Transición recuerdo el ridículo amarillo en que caían los obreros que defendían políticas conservadoras o militaban en partidos de derechas. Eran una excepción vergonzosa en medio de una separación de clases muy estricta: de un lado el proletariado y del otro la burguesía. Hoy oímos a veces que ya no hay clases sociales pero, como sucede con las brujas, «haberlas haylas». La única diferencia es que son más fluidas y que los llamados bloques históricos han cambiado su fisonomía. Ya no se habla tanto de obreros y patronos sino de indigentes y solventes, de ricos y pobres.
Tampoco se recurre tanto a la calificación de amarillismo para referirse a la prensa o los sindicatos. Hoy el fondo general es amarillo y todo se vuelve ocre y pajizo. Se da por supuesto que buena parte del periodismo es amarillo y que los sindicatos son ahora mucho más tibios. Incluso empieza a ser obvio y natural ver a trabajadores y pobres votar a favor de quienes le van a arruinar. Esta esclavitud ante el sensacionalismo o el populismo puede entenderse como una pérdida de pudor político, que es el escándalo del momento. Y el mayor peligro.
El exterminio del pueblo judío por el gobierno nazi se hizo a escondidas, ocultando las pistas y negando los hechos. Pasaron muchos años hasta que se hicieron notorios. Lanzmann concluyó su investigación y estrenó la Shoah en 1985, cuarenta años después del Holocausto. Hasta la barbarie dejaba por entonces un rastro de pudor, aunque fuera falso y simulado.
La política actual es más impúdica. El gobierno judío actual extermina al palestino a la luz del día, con el solo cuidado de borrar la imágenes más crueles eliminando periodistas y bloqueando las comunicaciones. Y todo discurre con suficiente indiferencia por parte del resto de ciudadanos. Hoy puede despertar más indignación el maltrato de una mascota o la muerte de un toro de lidia que el bombardeo de cada día y los miles de niños asesinados.
Dios está a por uvas, las higueras se secan, Netanyahu mata palestinos y Trump sigue con sus barrabasadas y desatinos.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión