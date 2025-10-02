El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Pedro Sánchez y Alberto Nüñez Feijóo, antes de una reunión en la Moncloa en marzo de este año. Jaime García

Posición de Estado

El Gobierno no puede permitirse voces tan dispares sobre el plan de Trump para Gaza y Sánchez y Feijóo han de establecer un mínimo hilo de diálogo

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 2 de octubre 2025, 07:07

La conversión en ariete en la arena política nacional de la crisis de largo recorrido histórico en Oriente Próximo y, en este trance concreto, de las atrocidades de Israel en Gaza –se denominen «genocidio» o se dejen en «masacre»– está derivando en colisiones partidarias que no deben desviar del objetivo esencial. Esto es, que España sea capaz de desarrollar una estrategia de Estado ante la comunidad internacional en un momento en que lo perentorio es parar la aniquilación de los gazatíes a manos del Gobierno de Benjamín Netanyahu y lograr que Hamás libere a los rehenes a los que mantiene secuestrados; y lo urgente, intentar asentar las expectativas generadas, contra pronóstico, por el plan de paz de Donald Trump, el cual ha forjado, al menos, una mayoritaria disposición internacional a considerarlo, posición en la que coinciden en España el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. La agenda propia de Pedro Sánchez –en asuntos, por ejemplo, como las relaciones con Marruecos– y la dependencia de una amalgama de socios dispares ha introducido en las últimas legislaturas un elemento disruptivo en la política exterior española, que ha sucumbido también a los letales efectos de la polarización. Pero ni esta constatación ni el hecho de que la denuncia de la desvastación en Gaza haya flirteado frívolamente en las últimas semanas con la utilización electoral deben orillar que los distintos gobiernos españoles han mantenido, desde la Transición, lazos diplomáticos tanto con los israelíes como con los palestinos. Y con una apuesta compartida por la solución de los dos estados de los que siguen siendo los dos grandes partidos del país.Ni Sánchez ni Feijóo deberían dejarse tironear por sus extremos hacia posiciones que no representen ese amplísimo cauce central de la sociedad que deplora la represión israelí sobre Gaza, que no otorga legitimidad a Hamás y que sigue apostando por una salida negociada. Y, singularmente, el presidente no puede permitirse que el Gobierno que lidera, en tanto que representante de España en los distintos organismos globales, proyecte una polifonía de interpretaciones tan opuestas sobre el plan de Trump como las escenificadas en las últimas horas, en las que la coalición de Yolanda Díaz lo ha tildado de «farsa» mientras Sánchez, aun con reservas, se alineaba institucionalmente con la respuesta de la UE favorable a escuchar. Urge que Sánchez y Feijóo establezcan un mínimo hilo ante todo lo que está en juego, en términos humanitarios, diplomáticos y geopolíticos, en Oriente Próximo.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detienen a Ángel Benito Moreno, el preso fugado de la cárcel de Valladolid en febrero
  2. 2 Detenido el responsable del concesionario de motos que cerró sin avisar: 25 afectados y 100.000 euros en perjuicios
  3. 3

    La antigua discoteca Cabana de Valladolid revive para acoger 57 trasteros
  4. 4 Muere Lourdes Gómez Cuervo, alcaldesa de Vega de Valdetronco desde 2003
  5. 5

    Detenidas cinco personas por la brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas
  6. 6

    El plazo para presentar los escritos de acusación del caso Esther López se reanuda
  7. 7

    Los ochos meses de investigación para dar con Ángel Benito: «Su entorno se movía mucho»
  8. 8 Estos son los domingos y festivos que abrirán los comercios en Castilla y León en 2026
  9. 9

    Los médicos en huelga: «Vamos hacia una situación dramática de nuestro sistema sanitario público»
  10. 10 Cinco investigados por vaciar un extintor y defecar en las piscinas de Nava del Rey

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Posición de Estado

Posición de Estado