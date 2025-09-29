El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Marc Márquez celebra su título. AFP
Editorial

Marc Márquez, la voluntad de poder

El campeón hizo feliz a millones de aficionados al motociclismo e impartió una lección general sobre lo que significa quedarse «en paz» con uno mismo

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 07:08

Pocos escenarios más propicios que el deporte para la épica que marida un talento excepcional con la determinación de ganar. Con su séptimo mundial de ... MotoGP –el noveno campeonato si se suman los logrados en otras categorías, lo que lo emparenta a gigantes de los circuitos como los italianos Giacomo Agostini y Valentino Rossi–, Marc Márquez ha demostrado hasta qué punto los más grandes en cualquier disciplina se construyen sobre sus capacidades, sí, pero también sobre una obcecada voluntad de poder.

