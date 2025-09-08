El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Macron, el pasado viernes en París en un acto oficial. AFP

Macron, en la cuerda floja

El ajuste previsto es de 43.800 millones para 2026, un recorte colosal que Bayrou considera esencial para poder rebajar la deuda

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 8 de septiembre 2025, 08:26

Francia se declara incapaz de sacudirse la inestabilidad, a pesar de los sucesivos cambios de gobierno a los que el presidente, Emmanuel Macron, se ha visto obligado para intentar superar una crisis política que parece endémica de su mandato. Y todo apunta a que deberá ir pensando en la formación de un nuevo Ejecutivo si, como todo apunta, hoy lunes su primer ministro, François Bayrou, pierde el voto de confianza planteado para convencer a la oposición de la necesidad de meter la tijera en el gasto público. En concreto, el ajuste previsto es de 43.800 millones para 2026, un recorte colosal que Bayrou considera esencial para poder rebajar la deuda, sanear las cuentas y afrontar los retos pendientes con el riesgo añadido de que el Estado del Bienestas se vea afectado. Macron, atrapado por el rechazo expresado ya por los extremos –a la derecha, Agrupación Nacional; a la izquierda, la Francia Insumisa–, está en la cuerda floja porque todas las opciones son arriesgadas para sus intereses si cae Bayrou. Un nuevo primer ministro, un giro hacia la izquierda o la convocatoria de nuevas elecciones con la amenaza cierta de asalto de la ultraderecha, aunque sin Marine Le Pen, inhabilitada por corrupción.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un caballo herido en el quinto encierro de las fiestas de San Antolín
  2. 2

    El fuego calcina de madrugada varios coches a las puertas de un taller de Santovenia
  3. 3 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Domingo 7 de septiembre
  4. 4 Detenido por apalear al hombre que le acogió en su casa cuando atravesaba problemas económicos
  5. 5

    Un conductor ebrio se empotra contra un semáforo y lo derriba en la plaza de Colón
  6. 6

    Sergio de Larrea: Â«El restaurante Niza es como mi segunda casaÂ»
  7. 7

    Convocan once protestas simultáneas contra Israel y llaman a «tomar las calles» al paso de la Vuelta por Valladolid
  8. 8

    Tramitan 2.616 multas por entradas no autorizadas a la ZBE en su primer mes
  9. 9

    El Río Hortega formará uno de los cinco primeros Urgenciólogos MIR de Castilla y León
  10. 10 ¿Tengo que llevar efectivo a las casetas regionales? Si quieres butifarra, sí

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Macron, en la cuerda floja

Macron, en la cuerda floja