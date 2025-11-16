El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Pedro Sánchez interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados. EP
Editorial

Legislatura fallida e insostenible

El presidente ni siquiera tiene ya una expectativa razonable de continuar con el programa de gobierno, ahora que Junts ha roto definitivamente

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 16 de noviembre 2025, 08:51

Comenta

Hoy se cumplen dos años desde que Pedro Sánchez fuera investido presidente por tercera vez. El balance ofrece la imagen de una legislatura fallida: escasa actividad legislativa, fracasos sonados en votaciones estratégicas, imposibilidad manifiesta de aprobar presupuestos, cambios radicales de postura, escándalos de presunta corrupción en el entorno cercano del presidente, ataques continuos a las principales instituciones democráticas, juicio histórico al fiscal general, polarización creciente, deterioro de la imagen internacional. El presidente ni siquiera tiene ya una expectativa razonable de continuar con el programa de gobierno, ahora que Junts ha roto definitivamente. La negociación del próximo hito relevante, el techo de gasto, está irremediablemente destinada al fracaso. La situación es insostenible. No existe una sola razón para seguir adelante, más allá de la endeble esperanza de aguantar en el poder el tiempo suficiente para que la oposición dé otro resbalón que los socialistas puedan aprovechar electoralmente. A la vista de lo anterior, la ciudadanía no alcanza a comprender por qué este balance no ha llevado a Sánchez a tomarse otro descanso de cinco días para reflexionar sobre la necesidad irrenunciable de convocar elecciones.

