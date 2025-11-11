El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de JxCat, Carles Puigdemont. EFE

Junts insiste en que ha roto con Sánchez aunque le exige un cupo catalán, balanzas fiscales y que ejecute las inversiones presupuestadas

Los postconvergentes se desmarcan de la negociación sobre la financiación singular entre los socialistas y ERC

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Martes, 11 de noviembre 2025, 15:50

Comenta

Junts per Catalunya insiste en que su decisión de romper con Pedro Sánchez es firme. Sin embargo, los postconvergentes mantienen el nivel de exigencia con ... el presidente del Gobierno. El partido de Puigdemont reclama al Ejecutivo central que publique las balanzas fiscales y el cumplimiento íntegro de las inversiones previstas para Cataluña en los presupuestos de los ejercicios anteriores. Además, los junteros exigen un nuevo modelo de financiación para Cataluña en línea con el concierto económico vasco, con una ley específica que deje a Cataluña fuera de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas (Lofca).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Mueren dos personas en un accidente en la autovía que une Segovia y Valladolid
  2. 2

    El coche embestido por un camión en la autovía que une Segovia y Valladolid estaba parado en el arcén
  3. 3 Adiós a Javier García Rodríguez, prolífico escritor vallisoletano y «apasionado defensor de la palabra»
  4. 4

    Un coche se estrella contra un semáforo, que le cae encima, en la Avenida Zamora de Valladolid
  5. 5 Hallan muerto a un sintecho en el Paseo de Zorrilla de Valladolid
  6. 6

    Detenido un vigilante de seguridad por agredir a policías cuando esperaba en un centro de salud
  7. 7

    Conduce drogado por Valladolid mientras ve una película en el coche
  8. 8

    Juicio por el mayor alijo de coca descubierto en Valladolid: 862 kilos valorados en 65 millones de euros
  9. 9 Cayetano Rivera sufre un fuerte accidente y se niega a someterse al control de alcoholemia
  10. 10 Un hombre arranca de un mordisco un trozo de oreja a otro durante una pelea en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Junts insiste en que ha roto con Sánchez aunque le exige un cupo catalán, balanzas fiscales y que ejecute las inversiones presupuestadas

Junts insiste en que ha roto con Sánchez aunque le exige un cupo catalán, balanzas fiscales y que ejecute las inversiones presupuestadas