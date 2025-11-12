El Gobierno mueve ficha con los Presupuestos y aprobará cuatro meses después la senda de estabilidad

El Gobierno ha dado ya, aunque sea con cuatro meses de retraso, un primer paso necesario para enviar al Congreso los prometidos Presupuestos Generales del ... Estado para 2026. En un momento especialmente crítico de la legislatura, después de que Junts haya retirado a Pedro Sánchez el indispensable apoyo de sus siete diputados, el Ministerio de Hacienda anunció este miércoles que el próximo lunes 17 se reunirá con las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para acordar la senda de estabilidad presupuestaria del siguiente ejercicio. Lo previsible, según confirman fuentes del Ejecutivo, es que un día después esta pase por el Consejo de Ministros.

La aprobación de los objetivos de deuda y déficit, junto con el techo de gasto, se considera la antesala de las Cuentas públicas. Lo habitual solía ser que el Gobierno la presentara y sometiera a votación en las Cortes en el mes de julio, pero en el actual contexto de inestabilidad parlamentaria, Hacienda ha optado por ir retrasando el momento de su aprobación. Junts ya había adelantado previamente su voto en contra a la propuesta que manejaba la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, incluso antes del divorcio ratificado el pasado 30 de octubre por su militancia. De modo que lo más probable, según reconocen también en Moncloa, es que el Ejecutivo no pueda sacarla adelante.

La última vez que Montero intentó aprobar una senda en el Congreso fue en julio de 2024 y ya se topó con la oposición tanto del PP y Vox como de la formación de Carles Puigdemont. En septiembre de ese mismo año, acabó retirando el texto, que se había vuelto a introducir en el orden del día del pleno, casi sobre la bocina para evitar un segundo varapalo. Entonces aseguró que había visto una posibilidad de llegar a un acuerdo con Junts y que la exploraría. Pero el entendimiento no llegó nunca. Como no llegaron los Pesupuestos de 2024.

Ahora, el Ejecutivo insiste en que, pase lo que pase, sí aprobará unas nuevas Cuentas, las primeras de una legislatura anómala que encadena ya dos prórrogas de las aprobadas en 2022 para 2023, con otro Gobierno y otro Parlamento. Si los objetivos planteados no cuentan con el visto bueno de la Cámara baja, para lo que el Gobierno pretende apelar al PP, los eventuales Presupuestos tendrán que elaborarse conforme los últimos objetivos de deuda y déficit aprobados. En un intento de presionar a los populares, Montero ha advertido en varias ocasiones que esa senda vigente es «mucho más exigente» para las comunidades autónomas y las entidades locales que la nueva. Pero el argumento no tuvo éxito el pasado año y difícilmente lo tendrá este, en un contexto de guerra sin cuartel.