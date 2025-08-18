El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Pedro Sánchez (c), junto al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (i), y el alcalde de la localidad, Mario Rivas, a su llegada a Caboalles (León) J. Casares/Efe
Editorial

Incierto pacto climático

Sánchez ha de perfilar el contenido de su anunciado acuerdo de Estado para dotarlo de trascendencia real y diluir la sospecha de oportunismo

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 18 de agosto 2025, 07:35

España se adentra en su décima jornada bajo la amenaza consumada de una ola de incendios que continúa sin dar tregua, especialmente en las tres ... comunidades que están sufriendo la mayor devastación: Castilla y León. Galicia y Extremadura. Cada jornada sufrida imprime cifras y desgarros en la memoria negra del país. Como dolorosa muestra, las hectáreas calcinadas apuntan ya a máximos del siglo, mientras resulta descorazonador cómo los equipos de emergencia se resignan en algunos puntos a contemplar la voracidad de las llamas sin armas de control. La persistencia de unas lenguas ardientes que no ofrecen respiro obliga a continuar centrando todos los esfuerzos –los de la Unidad Militar de Emergencias del Estado y los de la autonomías, con el inestimable apoyo de la ayuda europea– en lo perentorio: la protección de la ciudadanía y la extinción de los focos de riesgo. Es difícil que los vecinos de las autonomías afectadas y el conjunto de la ciudadanía puedan hacerse idea a carta cabal de dónde está la justedad de los recursos desplegados por el Gobierno de Pedro Sánchez y los mayores que le exigen Alberto Núñez Feijóo y sus barones territoriales. Pero el anuncio ayer del presidente, en su visita a las cenizas en Galicia y Castilla-León, de la movilización de 500 efectivos del Ejército de Tierra sugiere un claro desbordamiento de una crisis cuyo encauzamiento se ve entorpecido por el pulso, también sin tregua, entre el Ejecutivo y el PP.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los contagios por chikungunya podrían llegar a España en las próximas semanas
  2. 2

    Cae inconsciente por un puñetazo durante una pelea en Cabezón de Pisuerga
  3. 3 Controlado el incendio de gravedad 1 en Santovenia de Pisuerga
  4. 4 Muere un motorista de 74 años al colisionar con un tractor en Velliza
  5. 5

    Evacúan Villalba, Fresno y Mantinos y confinan Guardo por el incendio leonés de Canalejas
  6. 6

    Preaviso para otras cinco localidades de Palencia por el incendio de Almanza
  7. 7 Arranca un nuevo incendio en la provincia de Salamanca en Mieza
  8. 8

    Hallan muerto en su casa de Delicias a un hombre que vivía solo
  9. 9

    Amallah, con permiso del Real Valladolid, se ausenta del partido para viajar a Madrid
  10. 10 Picos de Europa, amenazado por dos incendios: Â«Que no desalojen si no hay medios, porque se nos quema el valleÂ»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Incierto pacto climático

Incierto pacto climático