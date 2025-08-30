El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
El primer ministro francés, François Bayrou. AFP

Crepúsculo francés

Macron pretende trasladar a la oposición la responsabilidad de su Gobierno en la inestabilidad por la deuda y el déficit desbocado

El Norte

El Norte

Valladolid

Sábado, 30 de agosto 2025, 08:35

Con su dramático anuncio de que se someterá el día 8 a una cuestión de confianza, el primer ministro francés, François Bayrou, pretende llevar la iniciativa en la grave crisis política y económica que aqueja al país vecino en los últimos catorce meses. El periodo transcurrido desde la decisión de Emmanuel Macron de llamar a elecciones anticipadas en julio de 2024 puede considerarse un precioso tiempo perdido. Si el presidente creyó inevitables aquellos comicios para neutralizar el auge de la ultraderecha, su gestión de los resultados, con la bendición de un Gobierno conservador en minoría, entregó a Marine Le Pen la llave de la gobernabilidad. La líder de Reagrupación Nacional tardó tres meses en dejar caer a Michel Barnier. Y en el último medio año salvó a Bayrou de ocho mociones de censura. Todo indica que no volverá a hacerlo.

A través de su primer ministro, Macron, en el poder desde 2017, insiste en trasladar a la oposición de izquierda y de derecha la responsabilidad de resolver la complicada situación financiera de la segunda economía del euro: una deuda del 114% del PIB, solo superada en nuestro ámbito por Grecia e Italia, y un déficit del 5,4%, casi el doble del que exige la UE. Pretende que el conjunto del espectro político otorgue la confianza a Bayrou para, después, «negociar» los Presupuestos para 2026. Unas Cuentas que incluirían un ahorro de 40.000 millones en gasto público, sumado a recortes de otros 35.000 millones en los capítulos social y sanitario, la congelación de las pensiones o la supresión de dos festivos. Los socialistas, que respaldaron al Gobierno este año en el trance presupuestario, desconfían de que ahora haya margen para discutir quién soportará la mayor carga del hachazo. Por más que un Ejecutivo con 22 de sus 36 ministros millonarios se diga «abierto a la contribución de los más ricos» al esfuerzo.

Si, como parece previsible, Bayrou cae, Macron puede nombrar otro 'premier', pero solo para ganar tiempo. También disolver la Asamblea Nacional y llamar a elecciones, la salida preferida por los ciudadanos según las encuestas; y por Le Pen, aunque no lograría la mayoría. Y tiene la opción de abrirse a un diálogo real con las fuerzas que le reclaman otras formas de hacer política para salir del atolladero. Antes de que la convocatoria a 'Bloquearlo todo' el día 10 y las protestas sindicales agraven desde las calles el crepúsculo francés.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una joven al precipitarse de un puente en la autovía y ser arrollada por un coche
  2. 2 Tres heridos al volcar su vehículo de madrugada en el aparcamiento de Carrefour
  3. 3

    El coche accidentado en el Carrefour de Parquesol cayó desde diez metros
  4. 4 El humo de los incendios vuelve a cubrir Valladolid
  5. 5 Un muerto y dos heridos en un accidente entre una moto y un turismo
  6. 6

    El bombero que negó el saludo a Mañueco: «Le dije cuatro verdades, pero con respeto»
  7. 7

    San Nicolás, la zona donde se mudan cada vez más jóvenes: «Es tranquilo y está cerca del centro»
  8. 8

    Desmantelan la antigua fábrica de KTC a la espera de concretar su futuro
  9. 9 Mañueco sobre los incendios que arrasan Castilla y León: «Ningún error se cometió por arañar un voto»
  10. 10

    Un brote de covid reactiva los aislamientos en la residencia de personas con discapacidad de Pajarillos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Crepúsculo francés

Crepúsculo francés