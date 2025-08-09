El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
Editorial

Crecer con la ayuda de Europa

España recibió ayer 23.100 millones en lo que constituye el mayor desembolso para nuestro país hasta la fecha en el marco del Plan de Recuperación puesto en marcha para afrontar las consecuencias de la pandemia

El Norte

El Norte

Valladolid

Sábado, 9 de agosto 2025, 08:35

La Comisión Europea transfirió ayer 43.000 millones a cinco de sus Estados miembros, entre ellos España, que recibió 23.100 millones en lo que ... constituye el mayor desembolso para nuestro país hasta la fecha en el marco del Plan de Recuperación puesto en marcha para afrontar las consecuencias de la pandemia. Esta inyección recuerda la importancia de los Fondos Next Generation para sustentar la actividad económica y el empleo. Por eso es fundamental en lo sucesivo evitar sobresaltos como el ocurrido hace un mes, cuando Bruselas bloqueó una partida de 1.100 millones por incumplimiento de las reformas que el Gobierno se comprometió a afrontar para corresponder a estos recursos.

