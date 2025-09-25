El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
El presidente ruso,Vladimir Putin. Efe

Crece el peligro aéreo ruso

La negativa de Rusia a admitir su responsabilidad y a seguir las normas internacionales invita a los responsables de la UE y de la OTAN a reforzar ya el flanco oriental y enviar al Kremlin un mensaje contundente

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 25 de septiembre 2025, 07:11

El incidente sufrido por el A330 que trasladaba a Lituania a la ministra de Defensa, Margarita Robles, junto con familiares del contingente español allí desplegado, ofrece una muestra más del creciente peligro de la campaña híbrida de Vladímir Putin en el espacio aéreo de la Alianza Atlántica. El intento de perturbar el navegador del avión se registró cerca de Kaliningrado, el enclave que Moscú se anexionó después de la Segunda Guerra Mundial para asegurarse acceso al Báltico.

El hecho de que las disrupciones en este entorno ya se consideren 'habituales' en absoluto resta gravedad al episodio, en el contexto del ataque al GPS de Ursula von der Leyen cuando volaba a Bulgaria en agosto o la proliferación de incursiones de drones y aviones de combate rusos en los cielos aliados en las últimas semanas. La negativa de Rusia a admitir su responsabilidad y a seguir las normas internacionales, como acredita la guerra desatada en Ucrania, invita a los responsables de la UE y de la OTAN a reforzar ya el flanco oriental y enviar al Kremlin un mensaje contundente. El derribo del MH17 hace once años por rebeldes prorrusos, con 298 muertos, recuerda que con la seguridad aérea no se juega.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Trasladan a Valladolid a otra víctima de una brutal paliza en Isla Dos Aguas
  2. 2

    Piden colaboración para identificar al conductor del patinete que les atropelló
  3. 3 Muere de un infarto al corazón un ganadero leonés tras el ataque de un oso a su ganado
  4. 4

    A la venta 18 pisos de lujo y aprobados 23 apartamentos turísticos en dos edificios históricos de San Martín
  5. 5 Hallan muerto al octogenario desaparecido de la residencia de mayores de Tábara
  6. 6 Muere Mariví Fernández, periodista que trabajó durante años con María Teresa Campos
  7. 7 Las dos zonas de Castilla y León que se congelan con temperaturas bajo cero
  8. 8 Investigadas dos vecinas de Mojados por el ataque de dos perros peligrosos a un samoyedo
  9. 9 Segundo premio de la Bonoloto en una semana en la misma administración de Parquesol
  10. 10

    Nueva operación de la Guardia Civil para desarticular un grupo que robaba en viviendas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Crece el peligro aéreo ruso

Crece el peligro aéreo ruso