Crece la brecha en el Gobierno

Comenta Compartir

La decisión de aumentar el gasto en defensa al 2% del PIB este mismo año, y no progresivamente hasta 2029 como se había previsto, y ... la compra de munición a Israel por valor de seis millones agranda la brecha que ya mostraron los dos socios del Gobierno en episodios como la tributación del salario mínimo. La adquisición de material militar a un Estado que prolonga su ofensiva de castigo a los civiles de Gaza durante diecinueve meses escandaliza con seguridad más allá de las filas de Sumar. El ministro de Interior, en todo caso, tendrá que explicar si incumplió un compromiso de no comerciar con ese país y, si es así, por qué; y si en verdad no hay forma de cancelar el contrato sin perjuicio para las arcas públicas. Que el capítulo de defensa retrata la debilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez es evidente, aunque tampoco las filas de Yolanda Díaz hablan con una sola voz sobre el efecto de la discrepancia en el futuro de su coalición con el PSOE. Y el presidente se dispone a afrontar sus obligaciones con la OTAN y la UE de la peor manera posible: con presupuestos prorrogados, un Gabinete tensionado y la intención de llevar adelante de tapadillo decisiones estratégicas para España.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión