Plaga de expertos

«Del casi todo prohibido se pasó al todo vale, y el personal, es cierto, anda algo desorientado»

César Mata

César Mata

Domingo, 2 de noviembre 2025, 08:39

Es activar el móvil y tener al alcance de la mano una pléyade de expertos. Todos, o casi, en crecimiento personal. Muy bien, muy majos ... todos, aunque por algunas de las frases iniciales (de ahí no paso) de sus anuncios promocionales, pues no dejan de ser eso, no sé si lo mejor es que hicieran una gran quedada entre ellos para una terapia conjunta. Para que vayan creciendo todos al menos es sus posibilidades y capacidades comunicativas. Salvo, no sé, que sus mensajes estén pensados para el público infantil como destinatarios finales. Y que ninguno se tome a mal estas palabras, eh, a ver si se va a resentir su autoestima, que lo primero es quererse a uno mismo.

