Camión atascado en la calle Platerías. Aida Barrio
Dura lex, sed lex

GPS traicionero

«La tecnología, la inteligencia artificial no debe suponer la derrota ni el despido disciplinario de la inteligencia natural»

César Mata

César Mata

Domingo, 26 de octubre 2025, 08:38

Comenta

Menuda liada. En vez del título de la película 'Aterriza como puedas' bien pudo titularse 'Transita como puedas' el incidente de tráfico de hace unos ... días en pleno centro de Valladolid. Un tráiler, de los que hacen honor a su nombre, de cuatro ejes, quedó encallado en la confluencia de las calles Macías Picavea, Platería y Conde Ansúrez. Atasco al canto y despliegue de bomberos y policía local. El mastodonte con ruedas, que procedía de Rumanía, creo, porque el camionero era de ese país. Dijo, para que constara en el acta correspondiente, que era cosa del GPS. De la confianza en esa aplicación, quizá ciega.

