Koldo, qué kUCO

En ocasiones los favores no proceden de las personas más virtuosas de nuestro entorno. Innegable. Incluso puede que se trate simplemente de la consecuencia colateral ... de un acto de muy diferente finalidad. No existe generosidad en su mecanismo originario, ni en su pretendido efecto pero, voilà, resultaría de una inaudita e inicua torpeza no sentirnos agradecidos. A mano tenemos un ejemplo: las grabaciones de Koldo. Nunca un portero de puticlub prestó un servicio tan magistral a la sociedad española. Nunca un aizcolari aportó tantas horas de dedicación para favorecer una poda en seco, y en verde, a la democracia.

Dijo Sánchez de Koldo: «Es un inagotable aizcolari contra las injusticias». Antífona. Amén. Me adhiero a lo manifestado por la fiscalía, ay perdón, por Sánchez. Por el tiempo invertido en las grabaciones, inagotable, sin duda. Por las injusticias desveladas, imprescindible. Lo clavaste, Pedro, lo clavaste. Estoy empezando el tercer párrafo y a este paso me voy a quedar sin escribir lo que me había propuesto, que era de Morante de la Puebla en Salamanca y del carril bici de Isabel la Católica, que dicen quienes lo han visto que es más paso de cebra que otra cosa. En breve haré un paseíllo en paralelo. De momento solo he comprobado que en coche se circula con más agilidad. Y encima, hace unas horas (cuando tecleo estas palabras) la UCO ha entrado en Ferraz y otros organismos públicos vinculados con mordidas, comisiones (no Obreras) y catálogos de inducción al feminismo polvoriento. Sin duda, también la UCO le debe mucho a Koldo. Y, por la estrategia que se va intuyendo, llegará el día, aunque lejano, en el que Koldo le deba mucho a la UCO, y a algún pacto de conformidad con Fiscalía, que para entonces se habrá librado de su capo en jefe. Lo que nos espera del sanchismo ya lo vamos sabiendo, y sufriendo. Imponer a quien y donde puedan el silencio. O lo que es mejor, esas versiones de berlanguesco deterioro cognitivo, que en su trámite de conclusiones indican que se trata de bulos, insidias, y que los otros hicieron más y que los Reyes Católicos también hacían de las suyas. Aunque Isabel, que se sepa, no ocupo dirección de cátedra alguna. Ábalos y Koldo, con Cerdán 'el mediador', seguirán dando juego. Y a Aldama seguro que aún le quedan algunos recursos insospechados. Cada uno hará su papel, lo iremos viendo, Zapatero a tus barriles. Y el cuarto en discordia, y en el Peugeot, el 1, también conocido como el 'puto amo' (lo de amo lo entendí al primer bote, dada la sumisión del entorno, y lo otro empiezo a comprenderlo…) no podrá evitar lo inevitable. Gracias a Koldo, el muy kUCO.

