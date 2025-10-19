El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Imagen de un balón de fútbol. El Norte
Dura lex, sed lex

Un balón

«Si hay que sacar alguna tarjeta por infringir el reglamento solo la recibe quien pierde tiempo»

César Mata

César Mata

Valladolid

Domingo, 19 de octubre 2025, 08:40

Comenta

Son incorregibles estos chicos. Los del partido del jueves por la noche. Nada, que les dio por decir a los muy cachondos que no me ... preocupara, que los 60 de ahora son los 59 del año pasado. Ironía antiedad, aplicada con carácter retrospectivo. Era el momento de las patatas y las cervezas, esta vez a cargo de mi bolsillo. La carga gozosa que soporta quien ha cumplido años. Dice el reloj que casi toca arrancar la hoja diaria del almanaque, una hora entre dos aguas, un momento redondo, de complicidad esférica. Como el balón tras el que minutos antes corríamos de un lado a otro del campo. Las disputas, de tan nobles, ya nos hacen sospechar que jugamos con el depósito en la reserva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Antonio Banderas brinda por la felicidad de su hija Stella y desvela por qué eligieron Valladolid para la boda
  2. 2

    Stella del Carmen se hace esperar para su blindada boda en Valladolid
  3. 3

    Las anécdotas de la boda de Stella del Carmen: de la carta para Banderas a la locura por Dakota Johnson
  4. 4

    Qué se puede ver en la Casa Museo de Miguel Delibes en Valladolid
  5. 5

    El gimnasio de la antigua Lauki, una avenida y una promoción de 179 viviendas cosen Los Viveros con Valladolid
  6. 6 El reto del Valladolid aéreo: ¿eres capaz de identificar tu calle vista desde el cielo?
  7. 7 Detenido por dar un puñetazo en la cara «sin mediar palabra» a un joven en una discoteca de Valladolid
  8. 8

    María Vetican: «Valladolid no me parece la ciudad más pet friendly, he estado en otras que le dan mil vueltas»
  9. 9

    El cierre del túnel del apeadero obliga a dar un rodeo de 1,5 kilómetros lleno de obstáculos para cruzar la vía
  10. 10

    Detenido el hombre que retenía a su madre de 84 años entre basura y gatos muertos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un balón

Un balón