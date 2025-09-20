El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Robert Redford, en una ceremonia de los Oscar. Reuters
El avisador

El ejemplo de Redford

«Ahora que ya no está Redford, nos parece que la epidemia de la intolerancia no es solo el fruto de una enfermedad crónica de los Estados Unidos, sino también, mal que nos pese, de todo el mundo occidental»

Carlos Aganzo

Carlos Aganzo

Valladolid

Sábado, 20 de septiembre 2025, 08:58

Ahora que no está Robert Redford, el mundo parece aún más desabrido. Pocos como él encarnaban el significado de la palabra 'independiente', proyectada de una ... manera muy especial desde ese festival de cine de Sundance que hacía honor a su apodo: The Sundance Kid, la leyenda del hombre eternamente libre y aventurero. Ese icono de independencia absoluta, sin necesidad de romper con el sistema, que a su lado representaron y representan otros grandes de Hollywood, desde Humphrey Bogart hasta Sean Penn, pasando por Marlon Brando, Jane Fonda o Warren Beatty. El ejemplo de que se puede pertenecer al 'establishment' para, desde el propio poder establecido, tratar de suavizarlo, de corregirlo, de humanizarlo. En su caso para orientarlo hacia una mayor igualdad y, sobre todo, hacia a una mejor relación del ser humano con la naturaleza y el medio ambiente. El compromiso del arte no solo con el arte, sino también con la sociedad que lo sustenta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El montañero fallecido en el pico Gilbo era el prestigioso cardiólogo Jesús Berjón
  2. 2

    Una tromba de agua encharca Valladolid después de 67 días sin llover
  3. 3

    Muere un motorista en una colisión con un coche en la rotonda del San Agustín
  4. 4

    Una valla para impedir el paso de peatones bajo el viaducto de Arco de Ladrillo
  5. 5 Un joven de 18 años, autor del atropello mortal a Saray Arias, la Erasmus leonesa fallecida en Nápoles
  6. 6

    El cuñado del muerto en el accidente laboral de Adalia conducía el tractor que causó el siniestro
  7. 7

    El Gobierno promoverá 200 pisos en el cuartel de La Rubia y el Ayuntamiento recuerda que cabrían 720
  8. 8 Un restaurante especialista en arroces con gran variedad en su menú
  9. 9

    El Cuadro, la zona de Valladolid donde Brad Pitt salió de fiesta: «Ahora vivimos más tranquilos»
  10. 10 Hallan muerto en su domicilio en Palencia a un hombre de 77 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El ejemplo de Redford

El ejemplo de Redford