Estas son las películas con las que recuerdan a Robert Redford en Valladolid 'El golpe' (1973) o 'Memorias de África' (1985) son algunas de las favoritas de los vallisoletanos

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:27

Tras la triste noticia del fallecimiento de Robert Redford a los 89 años, muchas son las muestras de cariño para uno de los actores que marcó una época del cine de Hollywood. Una forma de mostrarle respeto es recordar su legado, por ello hemos salido por las calles del centro de la ciudad del Pisuerga para preguntar con qué cintas le recordarán los vallisoletanos.

Entre las más comentadas destaca sin lugar a dudas 'El golpe', un film de 1973 en el que comparte protagonismo con Paul Newman, otro de los actores más atractivos de su época. Sobre 'El golpe', algunos de los encuestados, sobre todo los más jóvenes, no conocían la película, aunque sí que les sonaba la canción de 'The Entertainer', de Scott Joplin, compuesta para la banda sonora.

«La película que siempre me ha encantado es 'El golpe'» Joaquín Gómez

'Capitán América': su última actuación

'Memorias de África' (1985) hace las delicias de los más románticos, interpretando al personaje de Denys Finch-Hatton con el que ha conquistado al público generación tras generación. Si bien entre las opciones elegidas por los entrevistados estaban también clásicas como 'Dos hombres y un destino' (1969), también citada por su nombre original 'Butch Cassidy and the Sundance Kid' o 'El precio del fracaso' (1970), llama la atención la mención de Jenni Puhto, una finlandesa que está estos días en Valladolid para participar en el Campeonato Mundial de Puzzles que resalta su última actuación en 'Capitán América: El Soldado de Invierno' (2014).

En este sentido, algunos vallisoletanos resaltan su evolución como actor, director y persona comprometida con la sociedad. «A mí la que más me ha gustado es Sneakers, del año 1992», detalla Miguel Ángel Alonso. Una producción menos conocida, pero que a este vallisoletano le gusta por la temática informática que trata.

«Robert Redford arriesgó más, desde el punto de vista artístico es más completo» María Jesús Sánchez

¿Robert Redford o Paul Newman?

Al poner en el compromiso a los encuestados de tener que elegir entre el actor y su compañero Paul Newman las opiniones estaban muy repartidas, mientras que unos destacan «la elegancia» de Redford, otros prefieren las artes interpretativas de Newman, en lo que sí coinciden es que es una elección «difícil». «Como actor, Paul Newman; guapo, Robert Redford», sentencia Ana Vergara.

«Robert Redford arriesgó más, desde el punto de vista artístico es más completo», comenta María Jesús Sánchez. Lo cierto es que los encuestados solo han tenido palabras de alabanza para el actor, del que no solo ensalzan su belleza, sino también su clase, elegancia innata y carisma.

