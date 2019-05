Bulocracia «En este escenario, quien tenga más dinero para comprar datos y propagar bulos, gana» Una mujer protesta contra Mark Zuckerberg tras conocerse el caso Cambridge Analytica. / Justin Sullivan-AFP ANTONIO G. ENCINAS Valladolid Domingo, 26 mayo 2019, 08:41

El juego político ha encontrado en las nuevas tecnologías un aliado de dudosa ética. Primero, porque Google, o Amazon, o Facebook saben más de nosotros que nuestra familia. Segundo, porque la ingente cantidad de datos que recopilan se venden a otros que, a su vez, los revenden a terceros. ¿Recuerdan las palabras Cambridge Analytica? Pues ese nombre tan rimbombante escondía simplemente un mercadeo de datos. Los de cincuenta millones de personas, tipo arriba o abajo, de los que se conocían, por ejemplo, sus tendencias políticas.

Una vez sabido eso, lo que hay que hacer es actuar conforme a sus perfiles. Si es un votante indeciso, enviarle aquellos mensajes de nuestro programa que encajan con sus preocupaciones. Si es un convencido del máximo rival, en cambio, no hay que intentar hacerle cambiar de opinión. Eso es, prácticamente siempre, una batalla ardua y de resultado negativo. Lo que hay que hacer entonces es desincentivarle. Lograr que se desmovilice, que decida no acudir a votar.

Y ahí entran en juego los bulos.

Un bombardeo constante de noticias falsas que le haga replantearse la fidelidad a su opción política. No me votará a mí, pero no votará a los suyos.

En este escenario, quien tenga más dinero para comprar datos y propagar bulos, gana. Acostúmbrense a los 'Donaldtrumps'.

La única forma de sobrevivir a la bulocracia será el pensamiento crítico. Dudar, pensar, reflexionar, interrogarnos, dementir los bulos en el grupo de WhatsApp del cole. Lo contrario, dejarse llevar en tiempos de la mentira, puede conducirnos a escenarios peligrosos y muy poco democráticos.