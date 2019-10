Apretar «Creo que es la primera vez que un equipo de Gobierno municipal diseña un plan de esta magnitud, en el que han participado numerosos colectivos ciudadanos y profesionales» PACO CANTALAPIEDRA Valladolid Viernes, 18 octubre 2019, 21:39

No teman, que no pienso hablarles de Cataluña porque el título no guarda relación con las consignas del presidente Torra a sus muchachos sino con el ambicioso programa social diseñado por el Ayuntamiento, y que tiene de todo. Un catálogo de actuaciones para mejorar la accesibilidad, atender a las personas mayores, combatir la drogadicción, mejorar la convivencia ciudadana y, si llega el caso, cooperar en el desarrollo del mundo mundial. Creo que es la primera vez que un equipo de Gobierno municipal diseña un plan de esta magnitud, en el que han participado numerosos colectivos ciudadanos y profesionales. Vaya por delante mi enhorabuena y reconocimiento a un trabajo tan exhaustivo que estoy seguro de que mejorará la vida de numerosas personas y, de paso, el concepto de capital que tenemos los que vivimos en ella. El hecho de que a mí no me hayan consultado es irrelevante, porque soy de los poquísimos afortunados que tienen una columna como la presente, donde opino seis días a la semana.

Entonces, se preguntará algún desocupado lector, ¿a qué viene lo del título? La respuesta es facilona: los proyectos hay que ejecutarlos porque la costumbre nos ha enseñado que el que mucho abarca, poco aprieta. Corrigiendo el refrán que dice que «de grandes cenas están las sepulturas llenas», me quedo con esta otra versión: «De buenos planes están llenos los archivos municipales». Y este no debería acabar, bajo ningún concepto, en un lugar tan aburrido.