El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, es entrevistado por Carlos Herrera en la sede de COPE Sevilla. EP
Dados rodando

Tertulianos o 'hooligans'

«Lo mío tiene poco mérito. Comparado con algunos de mis compañeros, especialmente los más prolíficos, hablar por la radio cada quince días, no me permite sacar pecho»

Antonio San José

Antonio San José

Valladolid

Martes, 18 de noviembre 2025, 07:07

Si el resto del país trabajara con la misma intensidad con la que lo hacen los tertulianos, a España le iría mucho mejor. La cosa ... se ha puesto tan competitiva que cada mañana hay más de media docena de cadenas radiofónicas emitiendo programas sobre los acontecimientos consuetudinarios que acontecen en la rúa. Al mismo tiempo, otra media docena de canales televisivos hacen lo propio, con la salvedad de que algunos de estos espacios duran más de dos horas, y eso obliga a los forzados analistas a quedarse a vivir en los platós. A mediodía, hay más programas con tertulias, y también antes de comer. Siguen después de la sobremesa, a media tarde y, finalmente, por la noche. A una media de tres participantes por oferta audiovisual en los programas diarios, y sumados los correspondientes a los fines de semana, nos da un resultado del que se deriva que en España hay más opinólogos que periodistas. Las cifras, como el algodón, no engañan.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

