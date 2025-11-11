El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Resistir no es gobernar

«Hoy, España, carece de Gobierno. Vender desde el poder que no pasa nada es algo tan ilusorio como ofensivo para la inteligencia de los ciudadanos»

Antonio San José

Antonio San José

Valladolid

Martes, 11 de noviembre 2025, 07:19

Nadie puede sorprenderse a estas alturas de que el Gobierno de España carezca de apoyos procedentes de Junts, ese 'spin off' de Convergencia i ... Unió especialista en sacar provecho históricamente de la debilidad del partido en el poder hasta llegar a situaciones cercanas al chantaje. Ya en 1995, el entonces portavoz de la formación democristiana, Joaquim Molins, subió a la tribuna del Congreso y pronunció cuatro palabras que acabaron con aquella legislatura: «Hasta aquí hemos llegado». Consciente de la falta de apoyos parlamentarios, Felipe González convocó elecciones anticipadas en 1996 y las perdió a manos del Partido Popular de José María Aznar.

