
Carlos Mazón. Efe
Dados rodando

¿No los hay mejores…?

«¿Tenemos que resignarnos con personajes mediocres sin talla, formación ni cualidades? ¿Se imaginan que este conjunto de diletantes tuviera que enfrentarse a la redacción de una Constitución?»

Antonio San José

Antonio San José

Valladolid

Martes, 4 de noviembre 2025, 07:28

La pregunta, la gran pregunta, es de qué manera un individuo como José Luis Ábalos llegó a la cúspide del partido que sustenta al ... Gobierno de Pedro Sánchez y con qué méritos fue designado ministro de Fomento, el departamento que manejaba mayor presupuesto de toda la Administración del Estado. Visto lo visto, y también lo intuido, fue como poner al zorro a cuidar de las gallinas. Junto a esta lumbrera política siempre aparece el inmarcesible Koldo, un personaje atrabiliario que pasó, casi sin solución de continuidad, de portero de burdel a hombre de confianza y persona para todo. Del mismo modo, cabe inquirir por la irresistible ascensión de Santos Cerdán, que llegó a ocupar la Secretaría de Organización del PSOE y a ser nombrado negociador con el prófugo Puigdemont en Suiza. Un trueno tratando asuntos de Estado con un delincuente condenado; toda una paradoja con estación término en la prisión madrileña de Soto del Real.

