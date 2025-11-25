El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. EP
'Probre' fiscal

«La cantidad de insensateces y majaderías que se están diciendo en los últimos días por botarates diversos da para escandalizarse realmente ante el tono de sectarismo que ha teñido la política de este país medio siglo después de la muerte del dictador»

Antonio San José

Antonio San José

Valladolid

Martes, 25 de noviembre 2025, 06:58

Comenta

Andamos estupefactos, sorprendidos, atónitos, perplejos y sin salir de nuestro menguado asombro tras observar la cantidad de viudas dolientes que le han salido a Álvaro ... García Ortiz después de la sentencia del Tribunal Supremo que le ha condenado a dos años de inhabilitación. El presidente del Gobierno, ministros, miembros del PSOE, dirigentes de Sumar y de Junts, periodistas del equipo de opinión sincronizada, almas nobles y doncellas, veteranos y noveles… media España, en suma, es un '¡Ay!' lastimero como si, de repente, la democracia hubiera quedado suspendida del aire incierto de la indignidad y la involución más absoluta. Además, proclaman escandalizados, pidiendo las sales para conjurar el ataquín, ¡se ha dado a conocer el fallo un 20-N! Qué osadía. Esto es puro 'lawfare', golpismo, fascismo, nazismo, falangismo de los que no van en coche y la prueba clara de que existe una conjura universal de necios en contra de un gobierno progresista, feminista, ecologista y chupiguay al que de nada ha servido anunciar su fervor por 'Lux', el último disco de Rosalía, y enviar a su presidente, vestido de John Travolta en 'Grease', hasta Prado del Rey para confraternizar con los colegas de Radio 3. Tanto esfuerzo para nada.

