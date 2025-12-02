El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Precoz Navidad

«Cuando este cronista era niño, el comienzo de los adornos navideños se situaba justo después de la festividad de La Purísima, a dos semanas de la Nochebuena»

Antonio San José

Antonio San José

Valladolid

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:35

Acabamos de estrenar diciembre y ya tiene uno la sensación de hacer vivido, por lo menos, media Navidad. Tal es el grado de velocidad, aceleración, ... afán de anticipación y ansiedad por lo que vendrá, que este año el país ha enloquecido exhibiendo adornos, luces, árboles, guirnaldas y demás simbología propia de las fiestas, desde la segunda semana de noviembre. A este paso, va a ocurrir que regresemos en septiembre de vacaciones de verano y ya nos encontremos la iluminación colgada de las farolas de nuestras calles. O que, como Nicolás Maduro en Venezuela, se decrete el inicio de las fiestas en pleno octubre para tener contenta a la ciudadanía y alegrar el paisaje urbano de las ciudades. Todo puede ser posible.

