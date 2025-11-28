Las comidas y cenas de empresa se adelantan a noviembre y aumentan los pedidos a domicilio en Navidad

«Valladolid se ha puesto de moda, la gente viene por su patrimonio y por su gastronomía y eso hace que los fines de semana, ... independientemente de la fecha, el lleno esté casi asegurado en los restaurantes de la capital», asegura el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid (Apehva). El interés que despiertan los platos, cartas y tapas que se ofertan en la ciudad han provocado que las cenas de empresa se adelanten y mucho con comedores al completo en muchas de las fechas hasta enero.

A diciembre (mes por excelencia de encuentros y celebraciones de empresa) le ha salido un competidor directo porque ahora los comensales se preocupan mucho antes de cerrar plan y asegurarse un sitio en la mesa. «Hemos recibido llamadas ya en septiembre preguntando por cenas de empresa, menús y precios. La gente se ha adelantado mucho este año», añaden desde Grupo Moga, con seis restaurantes en la capital y capacidad para más de 500 comensales. Con tanta antelación no es de extrañar que noviembre se haya convertido también en temporada para la celebración de esos primeros encuentros fuera del horario de trabajo.

Desde mediados de mes se llevan celebrando esas reuniones con menús cerrados que indican la cercanía de las fiestas navideñas. «Reservar mesa para un grupo grande va a ser muy difícil a partir de ahora, porque hay un nivel de ocupación del 80% desde el puente de diciembre hasta Nochebuena», explica el representante de la hostelería en Valladolid. Satisfechos por el buen momento que vive el sector -con llenos en fechas señaladas como Navidad, Año Nuevo y Reyes- hablan además de otro cambio de tendencia que han notado en el último año. «La gente se decanta ahora por comidas de empresa, que han proliferado muchísimo porque gusta más alargar y disfrutar el día. Los preferidos son viernes y sábados y últimamente también algún jueves», argumenta Fernández.

A la hora de pactar un menú, de hablar de comensales y de alguna preferencia o alergia surge otro punto en la conversación hostelero-cliente que se ha convertido ya en costumbre: el pago de una señal. El motivo no es otro que «evitar el daño» que provoca que una mesa con decenas de comensales no se presente una vez que ha cerrado hora y platos. «Es algo que se lleva haciendo ya tiempo y funciona muy bien como garantía. Lo normal es pagar por adelantado el 50% del importe, ya que en la mayoría de estos casos se trata de menús cerrados», apunta Fernández, quien añade al respecto que «el nivel de compromiso de los vallisoletanos es alto y apenas son anecdóticas los casos de personas que no se presentan».

Con los precios en alza y a las puertas de unas fechas que cambian el valor del producto por la oferta y la demanda, según el representante de los hosteleros «no hay variación en los precios con respecto al año pasado». Así, podremos encontrar opciones de menús cerrados especialmente diseñados para este tipo de comidas o cenas que van «desde los 30 a los 60 euros en función del restaurante, el vino y el producto que se pida».

Turismo navideño

«Las celebraciones de empresa son importantes y siempre han venido muy bien en la facturación del mes de diciembre, pero no son el único factor determinante para la facturación de ese mes«, comentan desde Apehva. A las reuniones entre compañeros hay que sumar »desde hace dos años« los clientes que vienen a Valladolid movidos por el turismo navideño. Algunos están de paso y otros deciden planificar más el viaje y pernoctar. »Esto nos deja unas cifras de ocupación hotelera muy dispares para el próximo puente con una ocupación que llega al 50% el sábado, 85% el domingo y un 20% para la jornada del lunes«, admite Fernández.

Un panorama muy distinto al de la restauración, «donde prácticamente hay completo en reservas sábado y domingo y también en barra, porque no dejan de ser unas fechas señaladas y de encuentro», finalizan desde Apehva.

La Asociación Provincial de Hostelería es consciente de estos cambios de hábitos en sus clientes, de cómo se están adelantando las reservas y de cómo se prefieren las comidas a las cenas. «Hay otra novedad que nos llama la atención y es que cada vez más las familias se animan a pedir comida de los restaurantes a domicilio los días de Navidad más señalados. Mucha gente ya no quiere pasar tanto tiempo en la cocina y eligen tiempo, comodidad y estar con los suyos», asegura Jaime Fernández.

Un hecho que constatan desde el Grupo Moga y que relacionan directamente con un tipo de cliente en concreto. «Aunque no es lo más habitual sí tenemos este tipo de encargos. Se trata de personas que conocen desde hace tiempo tanto la forma de trabajar como el producto, que van a lo seguro y que saben qué producto quieren en ese momento para que llegue a su mesa y sin sorpresas».