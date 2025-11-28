El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Comida de empresa en Valladolid este viernes día 28 de noviembre. Rodrigo Jiménez

Valladolid

Las comidas y cenas de empresa se adelantan a noviembre y aumentan los pedidos a domicilio en Navidad

Encontrar mesa libre para grupos grandes en diciembre es ya «muy difícil» y cada vez es más común cobrar al cliente una señal por adelantado

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:39

«Valladolid se ha puesto de moda, la gente viene por su patrimonio y por su gastronomía y eso hace que los fines de semana, ... independientemente de la fecha, el lleno esté casi asegurado en los restaurantes de la capital», asegura el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid (Apehva). El interés que despiertan los platos, cartas y tapas que se ofertan en la ciudad han provocado que las cenas de empresa se adelanten y mucho con comedores al completo en muchas de las fechas hasta enero.

