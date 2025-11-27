El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los escaparates están plagados de promociones para la campaña del Black Friday Rodrigo Jiménez

La campaña del Black Friday se hace hueco en el calendario comercial de Valladolid sin crear empleo

UGT y CCOO alertan de jornadas ampliadas, falta de descansos y escasas contrataciones mientras que Fecosva y Avadeco afirman que la campaña rompe el ritmo natural de ventas

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Jueves, 27 de noviembre 2025, 06:44

El Black Friday vuelve a colarse en los escaparates vallisoletanos como un eslogan omnipresente que supone, para muchos, el arranque oficioso de la campaña navideña. ... En España, los consumidores gastarán este año 257 euros de media, según el estudio de la plataforma Aladinia.com, y ocho de cada diez (81%) aprovecharán para adelantar la compra de regalos de Navidad y Reyes. Cada español comprará alrededor de cinco productos, principalmente de ocio, experiencias, electrónica o moda, y, en lo digital, el dato es contundente, el 47% comprará solo online.

