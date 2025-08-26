Odiosas frases hechas

Eso no, lo siguiente. O sí o sí. Venirse arriba. Como no puede ser de otra manera. Poner en valor. Quedarse ojiplático. Y ahí lo ... dejo. Y hasta aquí puedo leer. Se veía venir. Bien, si no entramos en detalles. Se le ha ido la pinza. Por sí y ante sí. Le han pillado con el carrito del helado. Si yo te contará. Si estas paredes hablasen. Las vacaciones, ¿bien o en familia?. ¡Qué fuerte! Quién lo iba a decir. Me pinchas y no sangro. Es increíble. Eso me pone. A ver si nos vemos. Tenemos que vernos más. Tenemos que hablar. Un día de estos comemos. Genial. Fantástico. Súper. Nos lo quitan de las manos. 'Storytelling'. Relato. Ocupar el espacio.

Marco incomparable. Lo están petando. Eres un máquina. Es un crack. Crónica de una muerte anunciada. Muerto viviente. A ver si nos ponemos al día. Agendar una reunión. Levantar acta. Es lo que hay. Baño de multitudes. Con el corazón en la mano.. Mirada cómplice. Proyecto lleno de posibilidades. Hay que darle una vuelta. Hay que darle una pensada. Consultar con la almohada. Hace un sol de justicia. Abanico de posibilidades. Amarga derrota. Dilatada experiencia. Dimisión irrevocable. El deporte rey. Fiesta de la democracia. Gran profesional y mejor persona. Me llena de orgullo y satisfacción. No pudo ser. Pistoletazo de salida. Rabiosa actualidad. Estricto directo. Hacerse la rubia. Reconocida solvencia. Saludos cordiales. Fiesta sorpresa. Probó su propia medicina. Brilla por su ausencia. Risa contagiosa. Si el tiempo no lo remedia. Brillante futuro. Toda la vida por delante. Más pasado que futuro. Una vida bien vivida. Persona peculiar. Las caza al vuelo.

Ni una cosa ni la otra. Lo ha vuelto a hacer. Irresistible ascensión. Estaba cantado. Acto de servicio. Te toca la fibra. Hasta el infinito y más allá. El que resiste gana. Si lo sé no vengo. Me lo dices o me lo cuentas. Los 50 son los nuevos 30. Analítica de libro. En vivo y en directo. Frío invernal. Como si no hubiera un mañana. No tengo gustos caros. Peor seria trabajar. Victoria pírrica. Lucha desigual. David frente a Goliat. Uno de los nuestros. Gente corriente. Vivir para ver. Calles atestadas. Podría ser peor. Celebrar la vida. Sólida amistad. Perder la cabeza. Sacar tajada. Perejil de todas las salsas. Más listo que el hambre. Voluntad de hierro. Pensar fuera de la caja. El medio es el mensaje. Pensamiento lateral. Gurú de las finanzas. Empresario ejemplar. Trabajador incansable. Plan de posicionamiento. Andar como un 'zombie'. Tiempo de calidad. Valgo más por lo que callo que por lo que cuento.

Mala salud de hierro. Páginas de oro. Justicia poética. Sin ton ni son. Más conchas que un galápago. Más se perdió en Cuba. Superviviente nato. Cómo te lo diría yo. No le dice la verdad ni al médico. Hablar por hablar. Vender humo. Asomarse al abismo. O todo o nada. Miedo insuperable. Risa contagiosa. Déjate de historias. Medidas de infarto. Belleza sobrenatural. Mujer deslumbrante. Más dura será la caída. Ha sido el karma. Haz tu magia. No me da la vida. Cuánto peor, mejor. Solemnizar lo obvio. Ya no es lo que era. Líder incuestionable. Más tonto y no nace. Tonto a las tres. Tonto con balcones a la calle. Cerrar el círculo. Caiga quien caiga. Con todas las consecuencias. Ponerse a ello. Cargar con una mochila. Romper moldes. Adelantarse a los acontecimientos. Claro como el agua. Un paso por delante. Abordar en profundidad. De modo y manera. Oscuro objeto de deseo. Comprar argumentos. Organizar el caos.... Gracias por evitar decir todo esto.