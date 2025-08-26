Odiosas frases hechas

El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

«Hasta el infinito y más allá. El que resiste gana. Si lo sé no vengo. Me lo dices o me lo cuentas. Los 50 son los nuevos 30... Gracias por evitar decir todo esto»

Antonio San José

Antonio San José

Valladolid

Martes, 26 de agosto 2025, 07:30

Eso no, lo siguiente. O sí o sí. Venirse arriba. Como no puede ser de otra manera. Poner en valor. Quedarse ojiplático. Y ahí lo ... dejo. Y hasta aquí puedo leer. Se veía venir. Bien, si no entramos en detalles. Se le ha ido la pinza. Por sí y ante sí. Le han pillado con el carrito del helado. Si yo te contará. Si estas paredes hablasen. Las vacaciones, ¿bien o en familia?. ¡Qué fuerte! Quién lo iba a decir. Me pinchas y no sangro. Es increíble. Eso me pone. A ver si nos vemos. Tenemos que vernos más. Tenemos que hablar. Un día de estos comemos. Genial. Fantástico. Súper. Nos lo quitan de las manos. 'Storytelling'. Relato. Ocupar el espacio.

