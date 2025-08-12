El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Jaime Reina / Afp
Dados rodando

Cuentos políticos

«Aquí estamos. Sin actividad legislativa, sin poder aprobar leyes, sin unos nuevos Presupuestos desde hace tres años, sin políticas tangibles, pero eso sí, tan contentos de tener un líder como Sánchez»

Antonio San José

Antonio San José

Valladolid

Martes, 12 de agosto 2025, 07:32

A ver, queridos niños, enteraos: el PP es un partido muy malo, reaccionario, misógino, racista, xenófobo, heteropatriarcal, nostálgico de épocas pretéritas y con mucha corrupción ... sobrevolándole. Feijóo no tira, Ayuso nos roba y Tellado es un ogro que se come crudos a los progresistas de bien. Que eso os quede claro.

