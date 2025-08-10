El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Yolanda Díaz y Carlos Martín Efe

Sumar afronta la enésima crisis tras la ruptura de su coliderazgo

La dimisión de Carlos Martín obliga al proyecto de Yolanda Díaz a volver a reinventarse en un escenario de debilidad parlamentaria y política

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:23

La rebaja de la semana laboral a 37,5 horas, varada por la falta de apoyo parlamentario, no es la única asignatura pendiente que Yolanda ... Díaz lleva para septiembre. La dimisión el miércoles del co-coordinador de Movimiento Sumar Carlos Martín –que en su nota de renuncia alegó problemas de salud– supone un nuevo varapalo para el proyecto político impulsado por la vicepresidenta segunda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Estaban orinando delante de mi casa, se lo reproché y me rompieron los dientes»
  2. 2

    La ola de calor en el barrio con la renta más baja: «Hace peor dentro de casa que fuera»
  3. 3 Vallisoletanos de pura cepa: ¿Sabes si las siguientes personas nacieron en Valladolid?
  4. 4 Dos muertas y dos heridos en un accidente frontal en El Bierzo
  5. 5 Detenido por romperle dos dientes tras darle un puñetazo en el Paseo de Zorrilla
  6. 6

    El plan B alivia en Burgos tras un Real Valladolid espantoso
  7. 7 Colapsa el techo de la capilla de la Mezquita de Córdoba donde se originó el incendio
  8. 8

    Malestar en La Santa Espina por el estado de «abandono» del histórico monasterio
  9. 9 Chantajea con un supuesto vídeo sexual a un discapacitado, que llegó a entregarle más de 11.000 euros
  10. 10

    Cortan el tráfico en Isabel la Católica tras caerse un árbol junto al nuevo carril bici

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Sumar afronta la enésima crisis tras la ruptura de su coliderazgo

Sumar afronta la enésima crisis tras la ruptura de su coliderazgo