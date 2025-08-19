El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

«Cabe admitir cuanto antes que, en este momento en el que vivimos, las miserias humanas más sorprendentes se encuentran en esos aparatos diabólicos que hay gente que no despega de su oreja...»

Antonio San José

Antonio San José

Valladolid

Martes, 19 de agosto 2025, 07:32

Frente al muy apreciado concepto de intimidad, esa esfera privada y personal en la que resulta posible actuar y expresarse tal y como se es, ... comprobamos cómo se ha impuesto, al calor de las redes sociales, una nueva forma de ofrecerse en sociedad que podríamos denominar «extimidad». Hablamos de la necesidad de contar en cada momento lo que se hace, retransmitir la vida y protagonizar una suerte de exhibición alejada de todo pudor para dejar constancia de viajes, experiencias, comidas, personas y situaciones. Se hace todo de cara a la galería.

Intimidades al aire