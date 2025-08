Muere la influencer Hannah Moody por «exposición al calor»

El Norte Lunes, 4 de agosto 2025, 13:56 Comenta Compartir

La influencer Hannah Moody fue encontrada muerta y en estado de descomposición, este fin de semana, después de haber salido a hacer una ruta de senderismo por Gateway Trailhead, una reserva situada en McDowell Sonoran (Scottsdale, Arizona). La joven, de 31 años, se había hecho famosa en redes sociales por compartir sus experiencias por el monte, dada su alta experiencia en la materia.

Según los informes, Hannah fue vista por última vez a unos 600 metros de la ruta principal del sendero y no fue hasta que sus amigas, preocupadas porque la joven no daba señales de vida, avisaron a las autoridades locales.

Varios días la influencer fue encontrada sin vida y su cuerpo en un avanzado estado de descomposición debido a la fuerte exposición al sol y al calor de la zona. Tal y como se puede leer en el informe del forense, la joven sufrió «cambios de descomposición» y «abrasiones en el hombro derecho y las extremidades inferiores». Cabe resaltar que Hannah dio negativo en las pruebas toxicológicas que se le practicaron para descarta un posible consumo de drogas previo. «En su organismo no había rastro de etanol, drogas de abuso analizadas y ciertos medicamentos terapéuticos», aseguran.

Tras las averiguaciones se determinó que Hanna murió debido a un fuerte golpe de calor debido a «una exposición al calor ambiental». «Estoy intentando reconstruir todo, porque no conocemos ninguna condición médica que pudiera haber causado esto. Todos asumimos que fue por el calor, pero eso no es concluyente. No hubo señales de algo fortuito», dijo su madre tras lo sucedido.

