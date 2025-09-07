Lo que viene

Hay un momento en esos primeros días del retorno vacacional en el que aparece de pronto el sopapo de realidad que te pone en la ... rutina 'de una', que dicen los jóvenes. El guantazo que te devuelve al antes. En mi caso ha sido un guasapito. Un mensaje breve de un político 'pepero' que me recordaba que en cuanto acaben las elecciones autonómicas empezamos con las municipales, que además van con las nacionales. Que pensarán ustedes que eso es imposible, si hemos votado hace ná... Pero estos son los tiempos de la política. Verán.

Ahora mismo estamos ya en precampaña electoral autonómica. A mediados de enero, convocatoria electoral. A mediados de marzo, urnas. Después, en vista de las encuestas, dos meses de enredo hasta que se forme Gobierno... Si se forma. Nos ponemos en junio de 2026, que está ahí mismo. Nos iremos de vacaciones y a la vuelta, tal y como ocurre ahora, estaremos de precampaña. Porque las municipales serán el último fin de semana de mayo de 2027. Y las generales, más o menos.

De nuevo la vorágine electoral continua, el mitin perenne, la concatenación de eslóganes. Y eso si no hay repetición electoral en Castilla y León, que algunos ya vislumbran como una posibilidad mientras contemplan, trémulos, los últimos sondeos. Y si no hay adelanto electoral en España, que tampoco es descartable por mucho que se empeñe Pedro Sánchez en que se puede gobernar sin presupuestos y sin una mayoría estable.

Así que lo que ahora empieza no es una campaña electoral, son tres repartidas en dos años. Si aún no habían recibido su inyección de 'realina rutinaria' de vuelta al tajo, siento ser yo quien se la administre. Pero ánimo, queda un día menos para las vacaciones del año que viene.