El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Alfonso Fernández Mañueco y los cargos del PP se dirigen al Pleno extraordinario sobre los incendios. J. Castillo

Lo que viene

«El golpetazo de vuelta a la realidad me lo ha dado un político: ya estamos en otro de esos ciclos electorales continuos»

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Domingo, 7 de septiembre 2025, 08:43

Hay un momento en esos primeros días del retorno vacacional en el que aparece de pronto el sopapo de realidad que te pone en la ... rutina 'de una', que dicen los jóvenes. El guantazo que te devuelve al antes. En mi caso ha sido un guasapito. Un mensaje breve de un político 'pepero' que me recordaba que en cuanto acaben las elecciones autonómicas empezamos con las municipales, que además van con las nacionales. Que pensarán ustedes que eso es imposible, si hemos votado hace ná... Pero estos son los tiempos de la política. Verán.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido en el incendio que ha obligado a desalojar la carpa de la Casa de Andalucía
  2. 2 Siete heridos en el encierro de Medina tras escapar del recorrido uno de los toros
  3. 3 El vallisoletano José Moro se casa a sus 66 años con Fátima Pereyra
  4. 4

    Valladolid amanece repleta de pintadas contra la guerra en Gaza
  5. 5 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Sábado 6 de septiembre
  6. 6

    El desmontaje completo de la vía de Ariza despeja los terrenos para el futuro barrio de 597 viviendas
  7. 7 Un herido en un aparatoso vuelco de un coche en Laguna de Duero
  8. 8

    La Casa de Andalucía habilita una barra fuera de la carpa incendiada para vender rebujitos y salmorejo
  9. 9 Vuelca un turismo tras colisionar contra otro que salía de un garaje
  10. 10

    Un corneado en Portillo y emocionantes carreras en Nava del Rey

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Lo que viene

Lo que viene