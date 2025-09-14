El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los periodistas, antes de comenzar el último Pleno de las Cortes, en la zona de acceso al hemiciclo, ante el pasillo vacío. A. G. E.

El pasillo vacío

A la cobardía de las comparecencias sin preguntas y las de «solo gráficos» se le suma ahora la «huida por el pasillo B»

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Domingo, 14 de septiembre 2025, 08:19

Cuando Vox irrumpió en la política autonómica con sus 13 procuradores, uno de los propios sentado en la Presidencia de las Cortes y otro como ... vicepresidente de la Junta, toda España miró de pronto a Castilla y León. Políticamente, se entiende. El exotismo atrajo entonces a una multitud de periodistas y medios que pocas veces rondaron por aquí antes (ni después). Y el pasillo de acceso al hemiciclo de las Cortes, donde se intercambiaban saludos, algún intento de pregunta o una invitación a un café, se llenó de plumillas igual de extravagantes. Que si uno de El Intermedio, que si otro de Al Rojo Vivo, que si el bulero Negre, que si OK Diario...

