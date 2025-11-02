El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Goteras, en el pabellón Pisuerga. Mar García

Pepe Gotera, Otilio y el Pisuerga

«El Pabellón Pisuerga se cae a pedazos, al menos por el techo, y la lluvia lo que ha hecho ha sido descubrir las miserias que se ocultaban»

Alfonso Niño

Alfonso Niño

Valladolid

Domingo, 2 de noviembre 2025, 17:17

Comenta

«Llueve y las aceras están mojadas, todas las huellas están borradas… La lluvia guarda nuestro secreto». Esto cantaba María Villalón hace década y media. ... Y no, ya no hay secretos. El Pabellón Pisuerga se cae a pedazos, al menos por el techo, y la lluvia lo que ha hecho ha sido descubrir las miserias que se ocultaban entre tanto metal, materiales de construcción y remedios deficientes. Lo del sábado en un partido de baloncesto, delante de tres mil personas, no puede ocurrir. Punto. Pongan ustedes detrás todas las excusas y aderezos que quieran para suavizar la chapuza, digna de aquellos héroes de tebeo creados por Ibáñez que cada vez que iban a arreglar un desperfecto lo convertían en una catástrofe descomunal. Parece que los sucesivos equipos de gobierno al cargo hubieran contratado a Pepe Gotera y su inseparable Otilio para reparar la cubierta del polideportivo y que estos lo hayan resuelto con cartones reciclados, pegamento Imedio y unas planchas de pladur. Un desastre. Seguramente, la imagen de espectadores en una instalación deportiva de interior con un paraguas abierto para no calarse no se pueda ver ni en Sudán, básicamente porque allí llueve entre poco y nada. Pero donde no puede producirse es en el primer mundo, aquí, donde se gastan cantidades ingentes de dinero en proyectos e iniciativas que dignificarán, a futuro, el nombre de la ciudad. Y zas, el presente es que esa reputación queda por los suelos porque, a pesar de que Brasero ya había dicho que tendríamos chubascos en la ciudad, no se han puesto los medios para que Fernando Galindo, abonado de Tribuna Baja, no vuelva a casa hecho unos zorros y soportando que su señora le diga que si ha ido al básquet o ha estado de farra por las terrazas con los amigos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La multinacional china Gotion, accionista de InoBat, planea invertir 5.000 millones en Valladolid
  2. 2

    Obligado a desalojar un edificio militar de Valladolid tras más de un año de okupa
  3. 3

    Suspendido el partido entre el UEMC y la Cultural y Deportiva Leonesa por las goteras al grito de ¡fuera, fuera!
  4. 4

    Avisa por el intento de suicidio de un familiar y descubre que ya no vive allí
  5. 5

    Adiós a tres décadas de la mejor gastronomía en Rioseco
  6. 6 Un vecino de Valladolid pierde casi 10.000 euros en una ciberestafa a través de TikTok
  7. 7

    ¿Qué es Gotion High-Tech y qué relación tiene con InoBat?
  8. 8

    La Guardia Civil investiga una oleada de robos en casas y negocios de Boecillo
  9. 9

    «Todo llevó al cese en el Real Valladolid. Nada que objetar»
  10. 10

    El Ayuntamiento de Valladolid ratifica la factura a Turismoto por la limpieza de Pingüinos: 5.496 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Pepe Gotera, Otilio y el Pisuerga

Pepe Gotera, Otilio y el Pisuerga