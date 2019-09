Adolescentes e inexpertos «Si tuviéramos hombres de Estado en lugar de políticos adolescentes, podría haber Gobierno de coalición» ROSA BELMONTE Lunes, 16 septiembre 2019, 07:22

Lo que más me gusta de Núñez Feijóo es que tiene cara de bruja. Cospedal, no. Aunque lo fuera o fuese. Los dos han coincidido en algo. En la juventud de los otros (sinónimo de lo sobrevalorado de los otros). Y no siendo ellos carcamales. Según Feijóo, si tuviéramos hombres de Estado en lugar de políticos adolescentes, podría haber Gobierno de coalición. Pero como escribió Eduardo Marquina, España y yo somos así, señora. Cospedal justifica su paso atrás (y el de Rajoy) en que «de pronto, España decidió que todos los líderes fueran exultantemente jóvenes e inexpertos». El sucesor de ella, de 53 años, en la secretaría general del PP tiene 34. ¡34! Mucho pelo por todos sitios, pero 34. Tina Fey, aunque Cospedal no lo sepa, sigue siendo nuestra guía. Ya saben, me refiero a cuando en '30 Rock' grita «Oh, Dios, jóvenes», antes de huir aterrada cuando ve por la calle a un grupo de veinteañeros inofensivos. O inexpertos, no sé si inofensivos.