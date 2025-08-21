El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Vandalizan una heladería de Barcelona tras una queja por no atender en catalán

El establecimiento, de propiedad argentina, fue atacado por un grupo radical independentista

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 21 de agosto 2025, 13:21

La heladería Dellaostia, en Barcelona, está en el ojo del huracán. Activistas en defensa del catalán, independentistas y el colectivo argentino de la capital catalana ... llevan días enzarzados en una polémica que no es nueva y que ya se ha repetido varias veces en Cataluña. Siempre por el mismo motivo: hay quien defiende el derecho a ser atendido en catalán y hay quien defiende hacerlo en español. Y radicales independentistas vandalizan establecimientos que consideran 'catalanófobos' si no atienden a sus clientes en la lengua de Pompeu Fabra y llenan las redes sociales de publicidad negativa contra el establecimiento con insultos muy gruesos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un pirómano prende fuego por detrás del operativo que extingue el incendio de Fasgar
  2. 2 Encuentra 1.500 euros en un bote de refresco en La Mudarra y se lo entrega a la Guardia Civil
  3. 3

    La VA-20 cierra sin previo aviso otro kilómetro más hasta el viernes
  4. 4

    1.500 manifestantes llenan el centro de Valladolid para exigir «cambios urgentes en las políticas forestales»
  5. 5 Renfe nombra consejero a Ismael Bosch, exresponsable de redes del Ayuntamiento de Valladolid
  6. 6

    Cuatro disparos, dos cadáveres y un ajuste de cuentas en un club de alterne de Medina del Campo
  7. 7

    Un usuario denuncia multas «injustas» por llevar a sus hijos en una bicicleta de carga
  8. 8 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  9. 9 Una empresa adjudicataria de la Junta lanza una oferta de empleo para peones «sin experiencia» en plena emergencia por los incendios
  10. 10 500 euros para cada familia evacuada por los incendios: la Junta aprueba un paquete de ayudas de 114 millones de euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Vandalizan una heladería de Barcelona tras una queja por no atender en catalán

Vandalizan una heladería de Barcelona tras una queja por no atender en catalán