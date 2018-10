Torra amenaza con otro 1-O y otro 3-O si hay sentencia condenatoria . El presidente de la Generalitat Quim Torra, a su llegada al Parlament ese jueves. / Efe «No aceptaremos las condenas, hoy se ha consumado la infamia», ha señalado el presidente de la Generalitat CRISTIAN REINO Barcelona Jueves, 25 octubre 2018, 14:25

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha avisado esta mañana al Estado español que si el juicio del 1-O acaba con sentencias condenatorias, el pueblo de Cataluña «se enfrentará» a los fallos con la «misma determinación» del 1-O y del 3-O. «Que sepa el Estado, que no aceptaremos ninguna sentencia que no sea la absolución», ha advertido, en una comparecencia de urgencia, en la Cámara catalana en la que no ha aceptado preguntas tras conocerse la apertura de juicio oral por la causa del 1-O. Según el dirigente nacionalista, con la apertura del juicio oral al caso 1-O «se consuma la infamia». «Esperábamos el archivo de la causa», esta «farsa organizada por todos los poderes del Estado» no tenía que llegar, ha dicho. Torra ha apuntado además que no se abre juicio oral contra los líderes secesionistas procesados, sino contra más de dos millones de personas que votaron el 1-O.

En la misma línea, Esquerra Republicana y JxCat han cargado con dureza contra la decisión del Tribunal Supremo de abrir juicio oral por la causa del 1-O. Los partidos independentistas han coincidido en calificar de «vergüenza democrática» la celebración del juicio, pues a su entender no hay delito y como consecuencia no debería haber juicio. «Se confirma que en España no hay separación de poderes», ha afirmado el jefe de filas de Esquerra en la Cámara catalana, Sergi Sabrià.

Sobre las palabras que pronunció ayer Pedro Sánchez, cuestionando el delito de rebelión para el 1-O, lo que puede abrir la puerta a que la Abogacía del Estado se incline por retirar esta acusación, los independentistas han insistido en reclamar hechos al presidente del Gobierno. Que pase de las palabras a los hechos, ha señalado Eduard Pujol, de JxCat. «No hay violencia, no hay caso, es un año de vergüenza», ha asegurado. El único gesto que vale, ha dicho, es el que «ponga fin a la prisión injusta» de los nueve procesados. «Lo demás solo son palabras», ha expresado. «Siempre decimos que con el cambio del PP al PSOE se ha producido un cambio en las palabras», según Sabrià. «Pero el juicio sigue, así que no hay ningún movimiento», ha sentenciado. No basta con mejorar las palabras si los hechos no cambian, ha rematado. En conclusión, y a la espera de los escritos de acusación de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, el secesionismo sigue en su negativa a tumbar los presupuestos de Sánchez.