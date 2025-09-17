El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Santiago Abascal, líder de Vox EP

El Supremo archiva la querella del PSOE contra Abascal por afirmar que «el pueblo querrá colgar de los pies a Sánchez»

Rechaza que el líder de Vox incurriera en un delito de odio aunque su crítica fuera en términos «descarnados o exagerados» y pide a los partidos acabar con la «indeseable» estrategia actual del «amigo-enemigo»

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:58

Fue el 10 de diciembre de 2023 en una entrevista al diario argentino Clarín. Santiago Abascal, que había viajado en aquellos días a Buenos ... Aires para la toma de posesión de Javier Milei, hizo unas declaraciones que levantaron polvareda: «Pedro Sánchez no es astuto y hábil como la gente piensa. Un político que no tiene escrúpulos tiene una ventaja competitiva sobre los políticos honrados. [...] Yo tengo unos principios. No puedo venderlos. Sánchez no tiene ninguno. [...] Habrá un momento dado que el pueblo querrá colgarlo de los pies».

