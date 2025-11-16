El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid. EFE

El Senado bucea en la financiación de la primarias que devolvieron a Sánchez a Ferraz

El PP apunta contra la entidad Bancal de Rosas, sociedad sin ánimo de lucro que gestionó el 'crowdfunding' que sufragó la candidatura en 2017 del ahora presidente del Gobierno

M. S. P. / A. A.

Madrid

Domingo, 16 de noviembre 2025, 16:36

La financiación de la campaña de las primarias a la Secretaría General del PSOE que Pedro Sánchez ganó a Susana Díaz en 2017 llega al ... Senado. El PP ha llamado para este jueves a declarar ante la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' a Pedro Luis Egea, extesorero de Bancal de Rosas, la sociedad sin ánimo de lucro creada para la gestión del 'crowdfunding' que sufragó la candidatura del ahora presidente del Gobierno. Cuatro días después comparecerá Francisco Martín, expresidente del fondo y actual delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid. Con Bancal de Rosas, Sánchez y su equipo pusieron en marcha un sistema para financiar la campaña a través de aportaciones particulares, lo que, según sus impulsores, permitió no depender de grandes donantes o «camarillas de poder mediático o económico».

